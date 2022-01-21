Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile maaşlarda nasıl bir düzenleme yapılacağı merakla beklenirken, hükümetten müjdeli haberler peş peşe geliyor. Düzenlemenin ne zaman geleceği ve bunun maaşlara yansımasının ne olacağı konusunda araştırmalarını sürdüren memurlar, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi iple çekiyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...