HaberlerGaleriTarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak
Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak
3600 ek gösterge konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Resmi açıklamaların peş peşe geldiği 3600 ek göstergede tarih netleşti. Yapılan son açıklamaların ardından gözler Meclis'e çevrildi. Memurların heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...