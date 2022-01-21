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Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

3600 ek gösterge konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Resmi açıklamaların peş peşe geldiği 3600 ek göstergede tarih netleşti. Yapılan son açıklamaların ardından gözler Meclis'e çevrildi. Memurların heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 11:48
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Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile maaşlarda nasıl bir düzenleme yapılacağı merakla beklenirken, hükümetten müjdeli haberler peş peşe geliyor. Düzenlemenin ne zaman geleceği ve bunun maaşlara yansımasının ne olacağı konusunda araştırmalarını sürdüren memurlar, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi iple çekiyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Heyecanla beklenen 3600 ek göstergede tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirterek, "Şubatta açıklayacağız" dedi.

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Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi.

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Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

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Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak

3600 EK GÖSTERGE İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ın haberine göre, 30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.