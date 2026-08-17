Çalışma hayatında devrim! İşte emekli, memur ve işçinin yüzünü güldüren 25 yenilik...

AK Parti iktidarda olduğu 25 yılda çalışma hayatında yaptığı reformlarla milyonları refaha kavuşturdu. Kuyruklar tarih olurken, sağlık güvencesinde zirveye çıkıldı. Sözleşmeli personel memur kadrosuna geçti, EYT ile milyonların emekli olması sağlandı.

AK Parti iktidarda kaldığı 25 yılda çalışma hayatında yaptığı reformlarla milyonları refaha kavuşturdu. Kuyruklar tarih olurken, sağlık güvencesinde zirveye çıkıldı. Sözleşmeli personel memur kadrosuna geçti, EYT ile milyonların emekli olması sağlandı.

25. yılını kutlayan AK Parti, iktidarı boyunca çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında gerçekleştirdiği köklü reformlarla milyonların yüzünü güldürdü. 25 yılda 25 önemli reforma imza atan AK Parti hükümetleri, çalışanlar, emekliler başta olmak üzere kadın, çocuk ve yaşlıları kapsayan kırılgan kesimlere sahip çıktı, kol kanat gerdi.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, çalışanlara yönelik İş Kanunu çıkarılırken, sosyal güvenlik reformları hayata geçirildi. Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlatılırken, hastane ve ilaç kurumları tarih oldu.

SGK KURULDU



1- 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Çalışanların iş sözleşmeleri, fazla mesai, izin ve iş güvencesi gibi hakları güvence altına alınırken, esnek istihdam modelleri hukuki altyapıya kavuşturuldu. 2- Özelleştirilen veya faaliyetleri sona erdirilen kamu kurumlarında çalışan personelin işsiz kalmasının önüne geçmek amacıyla başka kamu kurumlarına özlük haklarıyla birlikte nakledilebilmelerine imkân tanındı. 3- Daha önce ayrı kurumlar olarak faaliyet gösteren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kuruldu. Prim tahsilatı, emeklilik işlemleri ve sağlık hizmetlerinde farklılıklar giderildi. Vatandaş tek çatı altında hizmet almaya başladı