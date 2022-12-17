Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

Petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Benzin, motori ve LPG litre fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, akaryakıtta zam olup olmayacağını araştırıyor. 16 Aralık'ta benzine 1,08 TL, 17 Aralık'ta ise motorine 1,07 TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından yeni bir zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar başladı. Peki, benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...