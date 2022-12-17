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Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

Petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Benzin, motori ve LPG litre fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, akaryakıtta zam olup olmayacağını araştırıyor. 16 Aralık'ta benzine 1,08 TL, 17 Aralık'ta ise motorine 1,07 TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından yeni bir zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar başladı. Peki, benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:54
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Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık’ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

Motorin ve benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Cuma günü benzine gelen 1,08 TL zam sonrası bugün motorinde 1,07 TL artış yaşandı. Araç sahipleri tarafından yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık’ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

BENZİNE VE MAZOTA ZAM VAR MI?

Benzin, motorin ve LPG grubunda 18 Aralık'ta herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık’ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

17 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.50 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.82 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.57 TL

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Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık’ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

17 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.71 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.98 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık’ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?

17 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.70 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.98 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.83 TL