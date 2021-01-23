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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 2.000 TL ikramiye müjdesi: 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklisi... Emekliye 2.000 TL ikramiye müjdesi: 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklisi...
2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 7 yıldır uygulanan bayram ikramiyeleri sonrasında milyonlarca emekli derin nefes alıyor. 2021 yılıyla birlikte zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi bekliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1000 lira ödeme alan emeklilerin yüzü gülüyor. İşte, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklisi...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 18:15
2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli, her bayram ödenen 1000 TL ikramiyeden yararlanacak. Zamlı maaşlarını eline alan vatandaşlar, bayram ikramiyeleri sonrasında derin bir nefes daha alıyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin tutarlarını ve ne zaman ödeneceğini araştırmayı sürdürüyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
BAĞ*KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.