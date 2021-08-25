Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv piyasası araba almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri belirli aralıklarla süreci değerlendirmeyi sürdürüyor. ÖTV matrahında yaşanan değişimin pazara nasıl etki edeceği merak ediliyordu. Ancak olumlu yönde beklenen gelişmenin sinyali henüz görülmedi. ahaber.com.tr olarak güncel değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. İşte, araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?