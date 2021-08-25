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Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv piyasası araba almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri belirli aralıklarla süreci değerlendirmeyi sürdürüyor. ÖTV matrahında yaşanan değişimin pazara nasıl etki edeceği merak ediliyordu. Ancak olumlu yönde beklenen gelişmenin sinyali henüz görülmedi. ahaber.com.tr olarak güncel değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. İşte, araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 00:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 00:27
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Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

Adeta yaprak kımıldamıyor. İkinci el araba alacaklara kritik uyarı. Araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Pandemi döneminden olumsuz etkilenen otomotiv piyasası bazı hamleler ile canlandırılmaya çalışıyor. Yaz aylarının sonuna geldiğimiz dönemde fiyatların hangi yönde ivme kazanacağı merak ediliyor. Sektör temsilcileri düşüncelerini paylaşmayı sürdürüyor. İşte, araba fiyatları düşecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

SIFIR ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.

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Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

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Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

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Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.