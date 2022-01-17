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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
450-1.150 TL doğalgaz yardımı desteğinin detayları ortaya çıkıyor. Yılda iki taksitte ödenecek doğalgaz desteğinden toplam 4 milyon kişi faydalanacak. PTT Kartlara yatırılacak doğalgaz desteğinin yanı sıra kömür yardımı desteği de verilecek. Destekler Mart ve Ekim aylarında iki destek halinde yatırılacak. Peki; doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte; doğalgaz yardımı hakkında merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 15:36Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 15:36