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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

450-1.150 TL doğalgaz yardımı desteğinin detayları ortaya çıkıyor. Yılda iki taksitte ödenecek doğalgaz desteğinden toplam 4 milyon kişi faydalanacak. PTT Kartlara yatırılacak doğalgaz desteğinin yanı sıra kömür yardımı desteği de verilecek. Destekler Mart ve Ekim aylarında iki destek halinde yatırılacak. Peki; doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte; doğalgaz yardımı hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 17.01.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 15:36
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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

İhtiyaç sahiplerine devlet destekleri devam ediyor. Bu desteklerden birisi de doğalgaz desteği olacak. Doğalgaz faturasını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlar için yardım parası verilecek. Isınma amaçlı doğalgaz desteği, 450 TL ile 1.150 TL arasındaki tutarlar halinde ödenecek. 2 eşit halde verilecek destekler Mart ve Ekim aylarında yatırılacak. Peki; doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte başvurular hakkında detaylar!

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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımları kapsamında hane başına yıllık 450 - 1150 TL arası bir destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" dedi.

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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

Bakan Yanık, geçtiğimiz günlerde ısınma yardımına doğal gaz yardımının da ekleneceğini açıklayarak, doğal gaz desteğinde başvuruların şubatın ikinci yarısından itibaren, ödemelerin ise martın ikinci haftasından sonra başlayacağı bilgisi vermişti. Bir grup muhabirle bir araya gelen Yanık, doğal gaz desteğinin detaylarını açıkladı.

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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalarda sona gelindiğini söyleyerek, "Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağımızı ifade etmiştim. Buna göre hane başına yıllık 450 lirayla 1150 lira arası bir destek sağlayacağız. Bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün iki katından fazla bir hane sayısı bu. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" diye konuştu.

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450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz destekleri, PTT Kartlara yatırılacak. Hak sahipleri, destek ödemelerini PTT'de doğalgaz faturalarını ibraz ederek alacaklar.