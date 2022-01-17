450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalarda sona gelindiğini söyleyerek, "Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağımızı ifade etmiştim. Buna göre hane başına yıllık 450 lirayla 1150 lira arası bir destek sağlayacağız. Bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün iki katından fazla bir hane sayısı bu. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" diye konuştu.