THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

"THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabı sık sık araştırılıyor. Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi, başvuruların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. THY Emlak Konut kura çekilişi ile hak sahiplerini bulacak. Kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin ardından netleşecek. THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ise belli oldu. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1, 3+1 daireler satışa sunulacak. Peki, "THY Emlak Konut Arnavutköy kura ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? İşte, haberin detayları...