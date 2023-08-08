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Haberler Galeri THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

"THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabı sık sık araştırılıyor. Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi, başvuruların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. THY Emlak Konut kura çekilişi ile hak sahiplerini bulacak. Kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin ardından netleşecek. THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ise belli oldu. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1, 3+1 daireler satışa sunulacak. Peki, "THY Emlak Konut Arnavutköy kura ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:41
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THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başvurularını 2 Haziran'a kadar tamamlayan kişiler, THY Emlak Konut Yenişehir projesi kura çekilişi hakkında son durumu merak ediyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

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THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

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THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL