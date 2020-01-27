Çalışanlar dikkat! 2020 yılında kim ne kadar maaş alacak?

Brüt ücreti 5 bin lira olan çalışan üzerinden örneklendirelim: 2020'de brüt ücreti 5 bin lira olan bir çalışan; ocak ayında banka hesabına 3 bin 795 lira net maaş yattığını görecek. Haziranda ise net maaşının 3 bin 620 liraya düştüğünü görecek. Temmuzda 3 bin 582 lirayı ve kalan beş ayda ise 3 bin 442 lirayı net maaş olarak hesabında görebilecek. Ocak ayına göre, aralık ayında net maaşında 352 lira azalma yaşanacak. Azalmanın nedeni, maaştan kesilen gelir vergisi. Farklı brüt ücretli çalışanlar için de; net maaşın hangi ayda ne kadar azalacağı Tablo 1'den görülebilir.