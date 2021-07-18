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Haberler Galeri 1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine yılda iki kez verilen tediye ödemeleri için tarih açıklaması geldi. İşçiyi tediye ödemesi verilirken, hesaplamanın nasıl gerçekleştirildiğini ve en düşük tediye miktarı belli oldu. Çalışanları ilgilendiren gelişme için detaylara haberimizde yer verdik. İşte, tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Tediye zammı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2021 19:23
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1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

1.108 TL ödeme yapılacak. 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih. Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce kamu ve taşeron işçilerine yapılan tediye ödemelerine yönelik detaylar belli oldu. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda iki kere tediye ödemesi yapılmaktadır. Temmuz ayının gelmesinin ardından tediye ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Binlerce çalışanın merakla beklediği tediye ödemelerine yönelik detayları haberimizde derledik. İşte, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

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1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

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1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararına göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Tediye ödemelerinin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.

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1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tediye ödemeleri işçinin aldığı maaşa göre değişmektedir. Tediye ödemelerini hesaplamak için işçinin almış olduğu brüt ücrete bakılmaktadır.

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1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.