1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine yılda iki kez verilen tediye ödemeleri için tarih açıklaması geldi. İşçiyi tediye ödemesi verilirken, hesaplamanın nasıl gerçekleştirildiğini ve en düşük tediye miktarı belli oldu. Çalışanları ilgilendiren gelişme için detaylara haberimizde yer verdik. İşte, tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Tediye zammı ne kadar oldu?