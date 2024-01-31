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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. EYT düzenlemesiyle emekli olan 2 milyon çalışanın yaklaşık yarısı çalışmaya devam ediyor. Emeklilik sonrası kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenlerin ücret, yıllık izin, yan hakları aynı şekilde devam eder.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 08:41
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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler
İşverenle yapılacak yeni iş sözleşmesi ile emeklilik sonrası çalışma dönemi için de kıdem tazminatı alınabilir. İşe iade davasını kazananlara da boşta geçen süre için kıdem ve ihbar tazminatı ödenir. Emeklilik öncesi dönem ve sonrası çalışılan süre birleştirilir.
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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler

Örneğin 18 yıldır çalıştığı şirkette emekli olup 4 yıl daha çalışıp işi bırakan çalışan 22 yıllık tazminatı almaya hak kazanır. Yargıtay'ın yerleşmiş görüşü de çalışanların tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatı alacağı yönünde.

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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler
Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alır. Geçerli bir nedene dayanmadan iş sözleşmesi iptal edilen çalışanın işe iade davasını kazanması halinde boşta geçen zamanlar için de kıdem, ihbar tazminatı ödenir. Yargıtay'ın genel görüşü emeklilik ikramiyesini aldıktan sonra çalışmaya devam edenin kıdem hakkı sıfırlanıyor.
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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler
Ancak işverenle yapılacak yeni iş sözleşmesi ile emeklilik sonrası çalışma dönemi için de kıdem tazminatı alınabilir. Örneğin 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olup çalışmaya devam ederek 2 yıl daha çalıştıysa ikinci kez kıdem tazminatına hak ettiğinde yalnızca 2 yıllık tazminat alabilir.
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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler

Çalışan emeklilerin kıdem tazminatına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- 25 Eylül 2023 itibariyle ilk emekli aylığımı aldım, kıdem tazminatı hakkım saklı kalmak kaydıyla çalışmaya devam ediyorum. Bu süreçte kıdeme ilişkin herhangi bir sözleşme imzalamadım. İşten ayrılırken kıdem ödememde emekli olduğum tarihteki brüt maaşım mı dikkate alınacak?