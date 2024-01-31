Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler

Çalışan emeklilerin kıdem tazminatına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:



1- 25 Eylül 2023 itibariyle ilk emekli aylığımı aldım, kıdem tazminatı hakkım saklı kalmak kaydıyla çalışmaya devam ediyorum. Bu süreçte kıdeme ilişkin herhangi bir sözleşme imzalamadım. İşten ayrılırken kıdem ödememde emekli olduğum tarihteki brüt maaşım mı dikkate alınacak?