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Çalışan emekliye ikinci tazminat hakkı! Milyonların dikkatine! İşte bilmeniz gerekenler
Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. EYT düzenlemesiyle emekli olan 2 milyon çalışanın yaklaşık yarısı çalışmaya devam ediyor. Emeklilik sonrası kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenlerin ücret, yıllık izin, yan hakları aynı şekilde devam eder.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:41Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 08:41