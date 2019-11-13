Çalışan anneye 1300TL! Bakıcı desteği başvuruları başladı! Çalışan anneye bakıcı desteği başvuru şartları neler?

Kadınların iş hayatına katılımı ile ilgili uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda birçok proje hayata geçirildi. Kadınların istihdama katılımında büyük mesafe katedilmesine rağmen istenilen seviyeye gelinemedi. Kadınlarımızın iş yaşamına katılım oranı yüzde 29, yani her 3 kadından yalnızca 1'i çalışıyor. Kadınların iş yaşamına katılımının önündeki en büyük engellerden biri hiç kuşku yok ki annelik sorumlulukları oluyor. Doğum yapan kadınların birçoğu yeniden işe başlama konusunda sorun yaşıyor. Çocuğun bakımı ile ilgili konular nedeniyle kadın istihdamında istenilen seviyeye ulaşılamıyor. Birçok kişi bakıcı ücretini karşılayamamaktan şikayetçi. SGK, AB'nin de desteği ile çalışan annelere bakıcı desteği sunacak. Pilot uygulama bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanmaya başlandı. Annelere, bakıcı desteği olarak 1300 TL ödeme yapılacak. Peki, bakıcı desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bakıcı desteği şartları neler? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları...