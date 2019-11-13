Çalışan anneye 1300TL! Bakıcı desteği başvuruları başladı! Çalışan anneye bakıcı desteği başvuru şartları neler? Kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir pilot proje daha uygulamaya konuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),Avrupa Birliği (AB) desteği ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3700 kadına, 32 aya kadar ayda bin 300 TL çocuk bakım desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak için başvurular bugün başladı. Binlerce kadının iş hayatına katılımını sağlayacak projenin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, bakıcı desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Çalışan anneye bakıcı desteği şartları neler? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:25
Kadınların iş hayatına katılımı ile ilgili uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda birçok proje hayata geçirildi. Kadınların istihdama katılımında büyük mesafe katedilmesine rağmen istenilen seviyeye gelinemedi. Kadınlarımızın iş yaşamına katılım oranı yüzde 29, yani her 3 kadından yalnızca 1'i çalışıyor. Kadınların iş yaşamına katılımının önündeki en büyük engellerden biri hiç kuşku yok ki annelik sorumlulukları oluyor. Doğum yapan kadınların birçoğu yeniden işe başlama konusunda sorun yaşıyor. Çocuğun bakımı ile ilgili konular nedeniyle kadın istihdamında istenilen seviyeye ulaşılamıyor. Birçok kişi bakıcı ücretini karşılayamamaktan şikayetçi. SGK, AB'nin de desteği ile çalışan annelere bakıcı desteği sunacak. Pilot uygulama bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanmaya başlandı. Annelere, bakıcı desteği olarak 1300 TL ödeme yapılacak. Peki,
bakıcı desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bakıcı desteği şartları neler? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları...
Türkiye son yıllarda sağlanan iyileşmelere rağmen kadın istihdam oranında dünya ortalamasının hayli gerisinde yer alıyor. Kadın istihdam oranı yüzde 29 seviyesinde bulunuyor. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerden birini de çocuk bakımı oluşturuyor. Doğum yapan kadınlar, çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar iş hayatının dışında kalıyor.
Çocuğuna bakmak için çalışamayan kadınları yeniden iş hayatına çekmek için bir süredir çeşitli projeler yürütülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),Avrupa Birliği (AB) katkısıyla daha önce 5000 kadına destek sağladı. Aynı projeyle 5000 kadın bakıcı da istihdam edildi.
Geçen ay da kurumsal çocuk bakımı projesi uygulamaya konuldu. Bu program kapsamında da 0-6 yaş arasındaki çocuğunu kreşe gönderen kadınlara ayda 100 avro karşılığı 650 lira destek veriliyor. O proje devam ederken şimdi Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kadınlara yönelik iki yeni program uygulamaya konuldu. Bu kapsamda da çalışan anne desteği ve bakıcı eğitim teşviki sağlanacak.
Çalışmak, işe göre dönmek ya da yeni bir işte çalışmak isteyen annelere ayda 200 avro karşılığı bin 300 TL destek verilecek. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar devam edecek ve azami 32 ay sürecek. Projeden 32 ay yararlanan bir kadın, bu sürede toplam 6400 avro, yani yaklaşık 42 bin lira destekten yararlanacak. Proje kapsamında toplam 3 bin 700 anneye 26 milyon avro mali destek sağlanması planlanıyor.