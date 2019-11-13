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Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranlarında sert düşüş sürüyor. Kamu bankaları yaklaşık 3 aydır 0,99 faiz oranı ile konut kredisi veriyordu. Özel bankalar ise 1,10'un altındaki faizlerle işlem yapmaya başlamıştı. İNG Bank, konut kredisi faiz oranını yüzde 0,99'un altına düşürdü ve en düşük faiz oranı ile kredi veren banka pozisyonuna yerlleşti. İNG Bank ihtiyaç kredisi faiz oranını da yüzde 1'in altına çekerek dev bir hamle yaptı. QNB Finansbank da ihtiyaç kredisi faiz oranını sert şekilde geriletti. Şimdi gözler kamu bankalarına çevrildi. Uzmanlar uzun süredir 0,99 faiz oranının da düşeceğini belirtiyordu. Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son PKK toplantısında politika faizinin yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor. Bu hamle gerçekleşirse konut kredisi başta olmak üzere tüm kredi çeşitlerinde dev indirimler gerçekleşecek. Peki, İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte 13 Kasım güncel kredi faiz oranları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:00
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Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut kredisi faiz oranlarında sert düşüş devam ediyor. Kamu bankaları uzun süredir 0,99'dan konut kredisi imkanı sunuyordu. En düşük konut kredisi faiz oranı olarak öne çıkan 0,99 oran bugün itibaren ile zirvedeki yerini kaybetti. İNG Bank konut kredisi faiz oranını 0,99'un altına çekti. Özel bankalar ile kamu bankaları arasında uzun süredir kredi verme yarışı yaşanıyordu. İNG Bank, ihtiyaç ve konut kredisi faizini 0,99'un altına çekerek kamu bankalarının önüne geçti ve en uygun koşullarla kredi veren banka oldu. Peki, İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

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Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

İNGBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

İNGBank 120 ay vadeli konut kredisi kullanımlarında faiz oranını 1,09'dan 0,98'e düşürdü. Özel bankalar içinde en uygun koşullarla kredi verne bankaların başında gelen İNGBank böylece kamu bankalarını da geride bıraktı. Banka ayrıca ihtiyaç kredisi faiz oranını da 0,99'a düşürdü.

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Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

QNB FİNANSBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ HAMLESİ

Özel bankalar içinde yine en uygun koşullarla kredi sunan bankalardan olan QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü. Banka bugünden itibaren 1,03 faiz oranı uygulayacak. QNB Finansbank konut kredisi kullanımlarında ise 1,23 faiz oranı uyguluyor.

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Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

KUVEY TTÜRK DE KONUT KREDİSİ KAR ORANINI DÜŞÜRDÜ

Kar oranı ile kredi veren katılım bankalarından Kuveyt Türk de bir hamle yaptı. Kuveyt Türk bugünden itibaren konut kredisi kar oranını 0,98'e çekti.

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Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

GÖZLER KAMU BANKALARINDA

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 3 aya yakın süredir 0,99 oranla konut kredisi veriyor. Bankalar 15 yıla kadar da vade seçeneklerine sahip. Ancak uzun süredir 0,99 oranın da düşürülmesi yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Kamu bankalarından henüz bir adım gelmezken, İNGBank'ın hamlesi sonrası kamu bankalarının ne yapacağı merak konusu...