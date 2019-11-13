Konut kredisi faizi 0,99'dan da düştü! İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranlarında sert düşüş sürüyor. Kamu bankaları yaklaşık 3 aydır 0,99 faiz oranı ile konut kredisi veriyordu. Özel bankalar ise 1,10'un altındaki faizlerle işlem yapmaya başlamıştı. İNG Bank, konut kredisi faiz oranını yüzde 0,99'un altına düşürdü ve en düşük faiz oranı ile kredi veren banka pozisyonuna yerlleşti. İNG Bank ihtiyaç kredisi faiz oranını da yüzde 1'in altına çekerek dev bir hamle yaptı. QNB Finansbank da ihtiyaç kredisi faiz oranını sert şekilde geriletti. Şimdi gözler kamu bankalarına çevrildi. Uzmanlar uzun süredir 0,99 faiz oranının da düşeceğini belirtiyordu. Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son PKK toplantısında politika faizinin yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor. Bu hamle gerçekleşirse konut kredisi başta olmak üzere tüm kredi çeşitlerinde dev indirimler gerçekleşecek. Peki, İNG Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Akbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte 13 Kasım güncel kredi faiz oranları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





