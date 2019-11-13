Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. 12 Kasım Salı gününü negatif değerle kapatan altın fiyatları, 13 Kasım Çarşamba gününe yükselişle başladı. Ons Altın dün değer kaybederek 1.455 dolar bandına çekilmişti. 1.460 dolar seviyesine doğru harekete başlayan Ons Altın 0,44 oranında yükselerek 1.457 doları aştı. Altın son zamanların en büyük değer kayıplarını yaşarken, uzmanlar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına dikkat çekiyor. Risk iştahı ile altın fiyatları ters orantılı hareket ediyor. Güvenli liman ihtiyacı azaldığında altın fiyatları da düşüşe geçiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 13 Kasım altın fiyatları ve uzman görüşleri...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





