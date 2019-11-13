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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. 12 Kasım Salı gününü negatif değerle kapatan altın fiyatları, 13 Kasım Çarşamba gününe yükselişle başladı. Ons Altın dün değer kaybederek 1.455 dolar bandına çekilmişti. 1.460 dolar seviyesine doğru harekete başlayan Ons Altın 0,44 oranında yükselerek 1.457 doları aştı. Altın son zamanların en büyük değer kayıplarını yaşarken, uzmanlar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına dikkat çekiyor. Risk iştahı ile altın fiyatları ters orantılı hareket ediyor. Güvenli liman ihtiyacı azaldığında altın fiyatları da düşüşe geçiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 13 Kasım altın fiyatları ve uzman görüşleri...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:41
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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

Altın fiyatları 13 Kasım Çarşamba gününe yükselişle başladı. Günlerdir yatırımcısını tedirgin eden düşüşler yaşayan altının yukarı yönlü seyre geçmesi yatırımcıya nefes aldırdı. Uzmanlar, altın almak için doğru zaman olduğunu ve fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Son 3 yılın en büyük haftalık kaybını yaşayan altının Ons fiyatı 1.455 doların altını görmüştü. Ons Altın günü 1.455 dolar ile kapatırken, yeni güne 1.457 doların üstünde başladı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

ALTIN FİYATLARI KISA VADEDE DÜŞÜŞ YAŞAYABİLİR

Finans Uzmanı Ekin Akbaş piyasayı şöyle değerlendirdi:

Dün gün içerisinde düşüş eğilimini koruyan ons altın, akşam saatlerinde 1445,71 seviyesine kadar gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşük seviyesini test etti. Asya seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1460 seviyesi üzerine yükselen ons altın, genel görünüm itibarıyla satıcılı seyrini sürdürüyor.

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

ABD – Çin ticaret görüşmelerinin birinci fazına ilişkin devam eden çelişkili açıklamalar ve Hong Kong'daki sokak çatışmalarının risk algısını olumsuz etkilemesi, altında 1450 seviyesi altında hareketin kalıcı olmasını etkileyen başlıca faktörler olarak ön plana çıkıyor.

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

Ons altın bu sabah saatlerinde 1460,69 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmakta başarısız olan ve kanalın üst sınırından (kanal direncinden) yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, yaklaşık son iki haftadır istikrarlı bir düşüş eğilimi içerisinde.

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları 13 Kasım

Yaşadığı geri çekilme ile birlikte Mayıs – Ağustos dönemi yükselişinin %38,2'lik kısmını geri veren altın, bugün itibarıyla Fibonacci %38,2'lik düzeltme seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım sinyali verirken, ons altının Fibonacci çizgisi üzerinde tutunabileceğinin işaretini veriyor. Bu noktada altın fiyatlarının bugün içerisine 1450 seviyesi üzerinde tutunmasını ve kısa vadede 1450 – 1480 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.