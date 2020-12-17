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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Buzağı destekleme başvuruları başladı mı? Buzağı destekleme başvuruları nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru... Buzağı destekleme başvuruları başladı mı? Buzağı destekleme başvuruları nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
Buzağı destekleme başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında buzağı destekleme başvurularını e-Devlet üzerinden kabul ediyor. Destekten yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Buzağı destekleme başvuruları başladı mı? Buzağı destekleme başvuruları nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 22:45
Buzağı destekleme başvuruları başladı mı? Buzağı destekleme başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek maksadıyla Buzağı Destek Başvuru ödemeleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. İşte, Buzağı destekleme başvuruları başladı mı? Buzağı destekleme başvuruları nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR? E-DEVLET BAŞVURU...
2020'yi dijitalleşme yılı olarak ilan eden Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemlerini "e-tarım" portalında tek çatı altında toplamıştı. Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir adım daha attı.
Bu çerçevede "Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli" tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin Buzağı Destekleme Başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için "edevlet.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden "Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi" modülünü devreye aldı.
Bir dakika gibi kısa bir sürede Buzağı Destekleme Başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi "Buzağı Destekleme Başvurusu" ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.
Üretilen bu elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişiliğin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacak.