BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR? E-DEVLET BAŞVURU...

2020'yi dijitalleşme yılı olarak ilan eden Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemlerini "e-tarım" portalında tek çatı altında toplamıştı. Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir adım daha attı.