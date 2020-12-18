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Haberler Galeri Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Bankalarda kredi faiz oranları değişti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bankalardan yıl sonu hamlesi geldi. Kredi çekecek olan vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını yazımızda derledik. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları nedir? İşte 18 Aralık güncel faiz oranları...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:46
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Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları ve özel bankalar kampanyalar yapmış ve faizleri düşürmüştü. Kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından faizler yükselmişti. Yeni yıla sayılı günler kala bBankalardan yıl sonu hamlesi geldi. İşte 18 Aralık güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.65

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Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

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Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.75

Sarıpanjur ev kredisi: 1.49

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Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Mortgage kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.59

İhtiyaç kredisi: 2.14