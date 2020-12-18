Son dakika... Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları ve özel bankalar kampanyalar yapmış ve faizleri düşürmüştü. Kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından faizler yükselmişti. Yeni yıla sayılı günler kala bBankalardan yıl sonu hamlesi geldi. İşte 18 Aralık güncel kredi faiz oranları...