Bankalarda yıl sonu faiz hamlesi! 18 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Son dakika... Bankalarda kredi faiz oranları değişti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bankalardan yıl sonu hamlesi geldi. Kredi çekecek olan vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını yazımızda derledik. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları nedir? İşte 18 Aralık güncel faiz oranları...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:46