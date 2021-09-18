Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

Son dakika haberine göre: Üniversitelilere burs fırsatı başladı. Başarılı gençleri maddi olarak desteklemek isteyen kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında burs yolunu açtı. İşte burs veren kurumlar listesi.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 08:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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