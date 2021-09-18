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Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

Son dakika haberine göre: Üniversitelilere burs fırsatı başladı. Başarılı gençleri maddi olarak desteklemek isteyen kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında burs yolunu açtı. İşte burs veren kurumlar listesi.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 08:18
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Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

Üniversiteyi kazanan gençlerin gözü burs imkanlarına çevrildi. Kamu kuruluşlarının yanı sıra pek çok vakıf ve şirket burs imkanı sunuyor. Başarılı gençler aylık 4 bin liraya varan karşılıksız burstan yararlanabiliyor. İşte bazı burs imkanları:

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Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

KYK KREDİSİ VE BURSU:
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak. Bu yıl 650 lira olarak uygulanan bursun artması bekleniyor.

Başvuru tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI:
Lisans ve ön lisans bölümlerindeki öğrencilere açık olan burs için başvurular 20 Eylül'de sona eriyor

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Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

Anne veya babası öğretmen olanlar için 400 lira burs sunan vakıf, Trendyol TOG Eğitim Bursu kapsamında da Boğaziçi, Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu Teknik, Sabancı üniversitelerinde okuyanlara 9 ay boyunca aylık bin 500 lira burs verecek.

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Burs başvurusu yapacak öğrencilere dikkat! 320 lira ile 4 bin TL burs veriyorlar! İşte burs veren kurumlar

ANADOLU VAKFI:
Maddi desteği ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriyor. Burstan yararlanmak için devlet okullarına ya da yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekiyor.