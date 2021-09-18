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Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı

Dünyada 1 milyarın üzerinde kişi sigara içiyor. Sigaranın zararları saymakla bitmezken, ülkemizde de sigara içen milyonlarca kişi bulunuyor. Sosyal hayatta kapalı alanlarda sigara içmek yasakken, çalışma hayatında da sigara için bazı tedbirler alınıyor. İş hayatında sigara içmek işten atılma sebebi olmasa da bazı sebeplerden dolayı işveren tazminatsız işten çıkarma hakkına sahip oluyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:51
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Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı

Sigara pek çok hastalığın ve kanser türünün ana nedenidir. Sigarayı bırakmak geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır. Sigaranın içinde insan sağlığına zararlı binlerce zehir bulunsa da dünyada 1 milyarın üzerinde kişi sigara içiyor. Ülkemizde sosyal hayatta kapalı alanlarda sigara içmek yasak. İş yerlerinde de sigara ile ilgili bazı önlemler alınıyor. Sigara içmek her ne kadar işten atılma sebebi olmasa da, bazı şartlar işverenlere tazminatsız işten çıkarma hakkı veriyor.

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Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Sigara içen işten atılır!" başlıklı yazısında, sadece sigara içmenin atılma sebebi olmadığını ancak bazı şartlarda işveren için tazminat ödememeye kadar giden sonuçlar doğurabildiğini açıkladı. İşte yazının tamamı;

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Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı

"Sigara sağlığa zararlı. O yüzden eğer içiyorsak mutlaka kurtulmanın yollarını aramalıyız. Fakat ülkemizde önemli sayıda insan bu bağımlılığı yaşıyor. Biz işin çalışma hayatı bakamından ne getirip ne götüreceğine bakmak istiyoruz. Bu konuda çok fazla soru da alıyorum. Hem çalışanlar hem de işverenler nasıl davranacakları konusunda tereddüt yaşıyorlar. O yüzden konuyu biraz daha detaylı inceleyelim.

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Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı

Biliyorsunuz sadece çalışma hayatında değil sosyal hayatımızda da yasalar gereğince kapalı alanlarda sigara içmek yasak. 5727 sayılı yasanın 2. Maddesinde yasak alanlar açıkça sıralanıyor.

Buna göre tütün ürünleri,

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

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Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı

b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

c) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,