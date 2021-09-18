18 Eylül 2021, Cumartesi
Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı
Dünyada 1 milyarın üzerinde kişi sigara içiyor. Sigaranın zararları saymakla bitmezken, ülkemizde de sigara içen milyonlarca kişi bulunuyor. Sosyal hayatta kapalı alanlarda sigara içmek yasakken, çalışma hayatında da sigara için bazı tedbirler alınıyor. İş hayatında sigara içmek işten atılma sebebi olmasa da bazı sebeplerden dolayı işveren tazminatsız işten çıkarma hakkına sahip oluyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:51
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