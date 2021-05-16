Bunu yaparsan paran cebinde kalıyor! 1.500 TL masraf yapmamak mümkün! O kolay yöntem...

PEKİ İŞE NEREDEN BAŞLAMALI?



İşe koyulmadan önce malzemelerin hazır olması gerekiyor. Yeterli miktarda boya, fırça, rulo, eşyaları korumak için plastik örtü, boya kabı ve hassas noktalarda maskeleme için bant işinizi görür. Bu malzemelerin içinde en maliyetli olan ve hesabı çok iyi yapılması gereken ürün ise boya. Boyalar piyasada genellikle 1, 2.5, 3.5, 7.5 ve 15 litre şeklinde satılıyor. 2.5 litre boya 10-15 metrekare, 7.5 litre boya ise 30-40 metrekarelik bir alan için yeterli oluyor. 80-90 metrekare alanı 15 litre (20 kilogram) boya ile 2 kat boyayabilirsiniz. Ayrıca 10.5 litrelik (17.5 kilogram) tavan boyası ile 90 metrekarelik evin tavanını yine 2 kat boyamak mümkün.