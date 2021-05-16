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Bunu yaparsan paran cebinde kalıyor! 1.500 TL masraf yapmamak mümkün! O kolay yöntem...
Bunu yapan herkes için geçerli oluyor. Yapanın parası cebinde kalıyor. 1.500 TL kar sağlamak herkes için mümkün. Havaların her geçen gün ısınmasının ardından fiyat araştırmaları da hız kazandı. Şu an boya- badana yapmanın tam vakti. Eğer evinizi kendiniz boyarsanız 1.500 lira kar elde edersiniz. Boya ve badana yapmak çoğu kişi için zor görünse de adım adım ilerlendiğinde herkesin yapabileceği kolaylıkta. Adım adım sizler için kolay yöntemleri haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 16.05.2021 20:42
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