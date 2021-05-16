Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Marketler için alınacak yeni karar takip ediliyor. Yeni düzenlemenin eşiğinde olunduğu biliniyor. Market zincirlerinde birçok ürün satışı devam ediyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer tasarı kabul edilirse elektronik ürünlerin satışına izin verilmeyecek ve marketler zincirleri pazar günü kepenklerini saat 11:00'da açabilecek.