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Haberler Galeri Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Düzenleme yolda, raflardan kalkacak. 81 ilde bulunan büyük market zincirleri hemen hemen her ürünü satıyor. Marketler hakkında yeni düzenlemenin sinyalleri geçtiğimiz günlerde verilmişti. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelik eğer kabul edilirse bazı ürünlerin satışı engellenecek. Düzenleme sonrasında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2021 22:02
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Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Marketler için alınacak yeni karar takip ediliyor. Yeni düzenlemenin eşiğinde olunduğu biliniyor. Market zincirlerinde birçok ürün satışı devam ediyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer tasarı kabul edilirse elektronik ürünlerin satışına izin verilmeyecek ve marketler zincirleri pazar günü kepenklerini saat 11:00'da açabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.

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Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

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Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

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Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.