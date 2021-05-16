HaberlerGaleriOnaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...
Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...
Düzenleme yolda, raflardan kalkacak. 81 ilde bulunan büyük market zincirleri hemen hemen her ürünü satıyor. Marketler hakkında yeni düzenlemenin sinyalleri geçtiğimiz günlerde verilmişti. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelik eğer kabul edilirse bazı ürünlerin satışı engellenecek. Düzenleme sonrasında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanması bekleniyor.