Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor. 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor. Tek yapılması gereken ise başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Banka hesabı açtıran vatandaşlara devlet desteği sağlanıyor. Konu hakkında Halkbank tarafından detaylı açıklama geldi. Resmi internet sayfası üzerinden açıklama yapan kamu bankası, ev sahibi olmak için hesap açan ve en az 36 ay süre ile birikim yapanlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi. Üstelik izin kaydıyla 18 yaş altı vatandaşlarda başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, konuyla ilgili açıklamalar haberimizde...