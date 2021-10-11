HaberlerGaleriBunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...
Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...
Bankada hesap açtıran vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanacak. Devlet tarafından yapılacak ödeme desteği hakkında bankadan da açıklama geldi. Üstelik başvurularda için 18 yaş altındaki vatandaşlarda veli/yasal vasi ile hesap açabilecekler. Halkbank ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut hesabı hakkında detayları duyurdu. Ev sahibi olmak için hesap açan ve en az 36 ay süre ile birikim yapanlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi. Duyuru hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, konu hakkında son gelişmeler...