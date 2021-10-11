11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Bankada hesap açtıran vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanacak. Devlet tarafından yapılacak ödeme desteği hakkında bankadan da açıklama geldi. Üstelik başvurularda için 18 yaş altındaki vatandaşlarda veli/yasal vasi ile hesap açabilecekler. Halkbank ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut hesabı hakkında detayları duyurdu. Ev sahibi olmak için hesap açan ve en az 36 ay süre ile birikim yapanlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi. Duyuru hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 18:34
  • 1
  • 12
Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor. 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor. Tek yapılması gereken ise başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Banka hesabı açtıran vatandaşlara devlet desteği sağlanıyor. Konu hakkında Halkbank tarafından detaylı açıklama geldi. Resmi internet sayfası üzerinden açıklama yapan kamu bankası, ev sahibi olmak için hesap açan ve en az 36 ay süre ile birikim yapanlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi. Üstelik izin kaydıyla 18 yaş altı vatandaşlarda başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, konuyla ilgili açıklamalar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Banka hesabı açtıran vatandaşa devlet karşılıksız para verecek. Devletin yapacağı para ödemesi ile ilgili olarak ise Halkbank açıklamada bulundu.

  • 3
  • 12
Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Resmi internet sayfası üzerinden açıklama yapan kamu bankası, ev sahibi olmak için hesap açan ve en az 36 ay süre ile birikim yapanlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi. Büyük küçük herkes için geçerli olan uygulamada, 18 yaşın altındaki kişiler de veli/yasal vasi ile hesap açabilecekler.

  • 4
  • 12
Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Halkbank ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar içim konut hesabını duyurdu. Banka açıklamasında, konut satın alınmadan önce asgari 3 yıl boyunca düzenli birikim yapanlara devlet tarafından karşılıksız ödeme yapılacağı bildirildi.

  • 5
  • 12
Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...

Buna göre, 36-47 ay arası birikim yapan vatandaşa devlet tarafından azami 26.995,96 TL ödeme yapılacak. Bankada hesap açmak isteyenler Halkbank şubelerine başvuruda bulunabilirler.