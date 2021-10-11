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Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL'nin üstünde olanlar...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekliler maaş zammı, promosyon ve ikramiye ödemeleri ile derin nefes aldı. Yıl içinde bankalar tarafından emekli vatandaşlara sunulan çeşitli destekler bulunuyor. Bankalar emekli vatandaşlara maaşlarına göre ödemeler yapıyor. Geri ödemesiz olarak yapılan ödemeler için başvurular ise oldukça basit oluyor. ING Bank tarafından sunulan imkanın detaylarını haberimizde yer verdik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 20:05
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Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL’nin üstünde olanlar...

Emekliye baharı getirecek fırsat. Hesaplara 850 TL anında yatacak. Maaşı 1.500 TL'nin üstünde olanlar bu imkandan yararlanabilecek. Başvurular sonrasında ücret geri ödemesiz şekilde hesaplara yatıyor. ING Bank, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Maaşını 3 yıllık taahhüt ile bankasına taşıyanlara 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdu. Vatandaşlar konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, açıklamanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL’nin üstünde olanlar...

ING BANK'TAN PROMOSYON FIRSATI

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,

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Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL’nin üstünde olanlar...

2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

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Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL’nin üstünde olanlar...

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL,

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Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL’nin üstünde olanlar...

1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 25 Şubat 2021 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.