Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL'nin üstünde olanlar...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekliler maaş zammı, promosyon ve ikramiye ödemeleri ile derin nefes aldı. Yıl içinde bankalar tarafından emekli vatandaşlara sunulan çeşitli destekler bulunuyor. Bankalar emekli vatandaşlara maaşlarına göre ödemeler yapıyor. Geri ödemesiz olarak yapılan ödemeler için başvurular ise oldukça basit oluyor. ING Bank tarafından sunulan imkanın detaylarını haberimizde yer verdik...