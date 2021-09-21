Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

Devlet tarafından vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri başvurular neticesinde yapılıyor. Birçok ödeme için başvuruların dönüşünün olumlu olması gerekiyor. Resmi kayıtlara göre devletten hizmet almak ve hastanelerden rapor almak için başvuru yapan 2.5 milyon engelli vatandaş var. Ocak ayında yapılan zam oranları ile ödenen tutarda değişime uğrayabiliyor. Engellilik derecesine göre yapılacak ödeme tutarıda değişkenlik gösterebiliyor. İşte, konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik...