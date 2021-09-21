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Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

Devlet tarafından vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri başvurular neticesinde yapılıyor. Birçok ödeme için başvuruların dönüşünün olumlu olması gerekiyor. Resmi kayıtlara göre devletten hizmet almak ve hastanelerden rapor almak için başvuru yapan 2.5 milyon engelli vatandaş var. Ocak ayında yapılan zam oranları ile ödenen tutarda değişime uğrayabiliyor. Engellilik derecesine göre yapılacak ödeme tutarıda değişkenlik gösterebiliyor. İşte, konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 18:30
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Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme. 18 ile 65 yaş arasına veriliyor. Dilekçe ve kimlik numarası ile başvuru yapmak mümkün. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yılsonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2.970 lira). Karşılıksız ödenen maaş için başvuruların yetkili mercilere yapılması gerekiyor. Kabul gördüğü halde ödemeler belirlenen aylarda hesaplara yatıyor. İşte, konu hakkında merak edilen gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buluyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yılsonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2.970 lira). 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük engellilere maaş ödeniyor.

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Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

ŞARTLARI NELER?

Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2021 yılı için 852.53 lira) az olan engelliler yararlanıyor.

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Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımından faydalanmak için ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve

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Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...

Dayanışma Vakfı'na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekiyor.

Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar ise talep edilmiyor.