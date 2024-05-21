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VE NETLEŞTİ! 20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi

Günümüzde bankalar, müşterilerine çeşitli finansal ürünler ve kredi seçenekleri sunarak rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda, dikkat çeken kampanyalardan biri de TC Kimlik numaralarının son haneleri 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar için sunulan özel ödeme kampanyasıdır. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlara 20.000 TL'lik özel bir kredi imkanı sağlanıyor. Bu avantajlı kredi teklifi, belirli TC Kimlik numarasına sahip müşterilere, finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, cazip faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunmaktadır.

Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:41
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20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi

Bu özel kampanya, bankaların müşteri memnuniyetini artırmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla geliştirdiği yenilikçi bir üründür. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, bankaların şubelerine giderek ya da dijital kanallar üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürecinde, kimlik bilgileri ve gelir durumu gibi temel bilgiler talep edilmekte olup, hızlı ve kolay bir onay süreci ile müşterilere sunulmaktadır. Kredi teklifi, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. 20.000 TL tutarındaki bu kredi, cazip faiz oranları ile birlikte sunularak, müşterilerin borç yükünü hafifletmekte ve geri ödeme sürecini kolaylaştırmaktadır.

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20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi

Kredi Kampanyaları ve Koşulları

Türkiye'nin önde gelen bankalarından bazılarının sunduğu kredi kampanyaları da bu dönemde dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların sunduğu kredi kampanyaları:

20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING Bank - 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.205,68 TL

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20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi

CEPTETEB - Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.220,68 TL

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20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi

TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.220,68 TL

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20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi

Enpara.com - İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 1.299,61 TL
Toplam Ödeme: 46.785,96 TL