21 Mayıs 2024, Salı
VE NETLEŞTİ! 20.000 TL IBAN numarasına şipşak yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi verildi
Günümüzde bankalar, müşterilerine çeşitli finansal ürünler ve kredi seçenekleri sunarak rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda, dikkat çeken kampanyalardan biri de TC Kimlik numaralarının son haneleri 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar için sunulan özel ödeme kampanyasıdır. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlara 20.000 TL'lik özel bir kredi imkanı sağlanıyor. Bu avantajlı kredi teklifi, belirli TC Kimlik numarasına sahip müşterilere, finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, cazip faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunmaktadır.
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:41
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