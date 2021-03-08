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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
Adalet Bakanlığı'na yapılacak temizlik görevlisi alımı için başvurular bugün sona eriyor. 1287 işçi alımı ilanının yayımlanmasının ardından gözler alımların yapılacağı tarihe çevrildi. Başvuru işlemlerini yapan adaylar kura günün beklerken, henüz başvuru yapamayanlar ise başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 11:39
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