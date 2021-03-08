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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Adalet Bakanlığı'na yapılacak temizlik görevlisi alımı için başvurular bugün sona eriyor. 1287 işçi alımı ilanının yayımlanmasının ardından gözler alımların yapılacağı tarihe çevrildi. Başvuru işlemlerini yapan adaylar kura günün beklerken, henüz başvuru yapamayanlar ise başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 11:39
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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR aracılığıyla yapılacak temizlik görevlisi alımları için başvurular bugün tamamlanıyor. Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1287 temizlik görevlisi alımı için başvurular 4 Mart'ta başlamıştı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 4-8 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet sitesinden belirlenen tarihler arasında yapabilecekler.

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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

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Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı son gün: İŞKUR 1287 temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri(İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

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