Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

Fındık sezonu sona erse de, serbest piyasada güncel fiyatlar merak ediliyor. Bugün fındık fiyatlarının kaç TL olduğunu merak eden üreticiler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık için il il fiyatlar güncellendi. Peki, bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? İşte fındık fiyatı ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL