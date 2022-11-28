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Haberler Galeri Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

Fındık sezonu sona erse de, serbest piyasada güncel fiyatlar merak ediliyor. Bugün fındık fiyatlarının kaç TL olduğunu merak eden üreticiler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık için il il fiyatlar güncellendi. Peki, bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? İşte fındık fiyatı ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:03
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Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

Karedeniz Bölgesi'nin önemli gelir kaynaklarından olan fındığın hasadı her yıl ağustos ayı içerisinde yapılıyor. Fındık hasat zamanının sona ermesinin ardından toplanan fındıklar satılıyor. Fındık sezonu sona erse de hemen hemen her gün fındık fiiyatları araştırılıyor. Peki, bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 28 Kasım il il fındık fiyatları:

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Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

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Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

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Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...

ÇARŞAMBA
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL