Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? Milyonarca çalışan emeklilik hakkı kazanarak yaşlandıklarında da kazanç sağlayabiliyor. Emekli olmadan önce çalışılan gün sayısı ve ödenen prim miktarına bakılıyor ve yapılan ödemeler üzerinden emekli maaşında hesaplamaya gidiliyor. Emekli maaşı hesaplamada; sigorta prim gün sayısı, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar öne çıkıyor. İşte; bugün emekli olsam ne kadar para alırım sorusunun yanıtı!