HaberlerGaleriBugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!
Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!
4A, 4B, 4C emekli maaşında emekli maaşında dikkat çeken detay! Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar, yaşlılık dönemini garanti altına alarak rahat geçirmek istiyor. Çalışma hayatında ödenen primler ve prim gün sayıları emeklilikte dikkate alınıyor. SSK Bağ-Kur üzerinden emekliliği olan vatandaşlar bugün şimdi emekli olsa ne kadar para alacağını merak ediyor. İşte; maaş hesaplarken bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:51Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:51