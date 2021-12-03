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Haberler Galeri Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

4A, 4B, 4C emekli maaşında emekli maaşında dikkat çeken detay! Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar, yaşlılık dönemini garanti altına alarak rahat geçirmek istiyor. Çalışma hayatında ödenen primler ve prim gün sayıları emeklilikte dikkate alınıyor. SSK Bağ-Kur üzerinden emekliliği olan vatandaşlar bugün şimdi emekli olsa ne kadar para alacağını merak ediyor. İşte; maaş hesaplarken bilinmesi gerekenler!

Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:51
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Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? Milyonarca çalışan emeklilik hakkı kazanarak yaşlandıklarında da kazanç sağlayabiliyor. Emekli olmadan önce çalışılan gün sayısı ve ödenen prim miktarına bakılıyor ve yapılan ödemeler üzerinden emekli maaşında hesaplamaya gidiliyor. Emekli maaşı hesaplamada; sigorta prim gün sayısı, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar öne çıkıyor. İşte; bugün emekli olsam ne kadar para alırım sorusunun yanıtı!

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Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.

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Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!

EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

En düşük memur emekli aylığı 3 bin 21 TL'den, 3 bin 276 TL'ye yükselecek. (Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir)