Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisi alınmaması da bulunuyor. Bu da 2021 rakamlarıyla her kesim maaşına 483,28 lirayı bulan bir artış anlamına gelecek. Bu artışın AGİ ile sağlanması diğer formüller arasında yer alıyor. İşte, asgari ücret zammı için detaylar haberimizde...