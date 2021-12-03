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Haberler Galeri Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisi alınmaması da bulunuyor. Bu da 2021 rakamlarıyla her kesim maaşına 483,28 lirayı bulan bir artış anlamına gelecek. Bu artışın AGİ ile sağlanması diğer formüller arasında yer alıyor. İşte, asgari ücret zammı için detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 18:54
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Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Toplantıda işçi ve işveren taleplerini masaya taşıdı. İşçi kanadından gelen talepler arasında sadece asgari ücretten değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması da vardı. Asgari ücret zammı için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

SADECE ASGARİ ÜCRET İÇİN DEĞİL TÜM MAAŞLARA YANSIYABİLİR

Vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

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Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

ASGARİ ÜCRET HESABINDA AGİ İLE ÖDEME VAR

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

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Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

APARTMAN GÖREVLİLERİNDEN GELİR VERGİSİ ALINMIYOR

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.

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Asgari ücret zammı için kritik karar... Bütün maaşlarda artış yaşanacak! AGİ ile birlikte 483,28 liraya çıkabilir...

Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.