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Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

Temmuz ayı emekliler için kazançlı geçiyor. Kısa süre açıklanan zam oranları ile yüzü gülen emekliye bir müjde de bankalardan geldi. Özel ve kamu bankaları güncel promosyon miktarlarını duyurdu. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak açıklandı. Bunun ardından bankaların güncel promosyon miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, en fazla promosyon veren bankalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 19:23
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Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

Bankaların emekli promosyon miktarları son dakika olarak güncellendi. Emeklinin yüzünü güldürecek promosyon rakamları için araştırmalar hız kazandı. Emekliler maaşlarını 3 yıllık başka bankaya taşımayı kabul edenler ödemelerden yararlanabiliyor. Hemen bankalara emekli maaşınızı taşırsanız 3 iş günü içinde emekli promosyon ücretlerini alabilirsiniz. En çok emekli promosyon veren bankalar ise son günlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, emekli promosyonları için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Temmuz ayı banka banka promoson miktarları:

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

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Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

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Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

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Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

AKBANK

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1 Temmuz 2022 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 3.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. yararlanabilirsiniz.