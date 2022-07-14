Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...

Temmuz ayı emekliler için kazançlı geçiyor. Kısa süre açıklanan zam oranları ile yüzü gülen emekliye bir müjde de bankalardan geldi. Özel ve kamu bankaları güncel promosyon miktarlarını duyurdu. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak açıklandı. Bunun ardından bankaların güncel promosyon miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, en fazla promosyon veren bankalar...