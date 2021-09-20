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Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

Ülkemizde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den yeni bir kampanya daha geldi. TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; yüzde 22 indirim kampanyası geldiği duyuruldu. Böylelikle borcu olan vatandaşlar borçlarını daha çabuk bir şekilde kapatabilecek. Konut ve iş yeri borçlarını kapatmak isteyenler için başvurular 21 Eylül'de başlayacak. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim olacak. İşte; TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası detayları!

Giriş Tarihi: 20.09.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:15
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Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

TOKİ'den yüzde 22 indirim kampanyası! Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya çalışan TOKİ sayesinde vatandaşlar ev sahibi olma sevinci yaşıyor. Ülke genelinde bugüne kadar yüzbinlerce insanı ev sahibi yapan TOKİ'den yeni bir kampanya daha geldi. Açıklanan kampanyaya göre; borçları olan vatandaşlar yüzde 22 indirimle borçlarını daha çabuk kapatabilecek. Geri ödeme taksitleri için zaman limiti konuldu. TOKİ kampanyaları hakkında son bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

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Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

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Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

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Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.