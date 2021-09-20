Borçlar çabucak kapatılacak! TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başlıyor!

Ülkemizde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den yeni bir kampanya daha geldi. TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; yüzde 22 indirim kampanyası geldiği duyuruldu. Böylelikle borcu olan vatandaşlar borçlarını daha çabuk bir şekilde kapatabilecek. Konut ve iş yeri borçlarını kapatmak isteyenler için başvurular 21 Eylül'de başlayacak. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim olacak. İşte; TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası detayları!