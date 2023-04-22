16 milyon emeklinin keyfi Temmuz’da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

İŞTE AY AY TAHMİNLER

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.