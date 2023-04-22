22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 16 milyon emeklinin keyfi Temmuz'da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

16 milyon emeklinin keyfi Temmuz'da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ikinci zammı alacak. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasının ardından yeni maaş zammı netleşmiş olacak. TÜİK tarafından Ocak, Şubat ve Mart ayına ait enflasyon oranları açıklandı. Emekli maaş zammı için geriye 3 veri kaldı. Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anket sonuçları sonrasında yeni oran ortaya çıktı. İşte yeni hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:06
  • 1
  • 22
16 milyon emeklinin keyfi Temmuz’da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında uygulanacak zam oranı merak ediliyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı rakamları sonrasında hesaplamalar yapılmıştı. Gözler 4. veri olan Nisan ayı oranlarına çevrildi. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anket sonuçlarına göre hesaplamalar yeniden güncellendi. İşte, güncel maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
16 milyon emeklinin keyfi Temmuz’da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

İŞTE AY AY TAHMİNLER

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.

  • 3
  • 22
16 milyon emeklinin keyfi Temmuz’da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

KÖK AYLIKLAR ARTACAK

Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak.

Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.

  • 4
  • 22
16 milyon emeklinin keyfi Temmuz’da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Temmuz zammı eğer yüzde 21.43 çıkarsa, en düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 liraya yükselecek.

Taban aylık ödemesinin altında kalındığı için bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödenmeye devam edecek. Eğer zam oranı daha yüksek olur ve 7 bin 500 lira seviyesi aşılırsa yeni tutar üzerinden ödeme yapılacak.

Örneğin, Temmuz zammıyla kök aylık 7 bin 600 liraya çıkarsa emekli 7 bin 600 lira almaya başlayacak.

  • 5
  • 22
16 milyon emeklinin keyfi Temmuz’da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...

REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri artışı ortaya koyacak.

Ancak emeklilere Temmuz'da Ocak ayında yapıldığı gibi bir refah payı verilmesi de söz konusu olabilecek.