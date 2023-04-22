22 Nisan 2023, Cumartesi
16 milyon emeklinin keyfi Temmuz'da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ikinci zammı alacak. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasının ardından yeni maaş zammı netleşmiş olacak. TÜİK tarafından Ocak, Şubat ve Mart ayına ait enflasyon oranları açıklandı. Emekli maaş zammı için geriye 3 veri kaldı. Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anket sonuçları sonrasında yeni oran ortaya çıktı. İşte yeni hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:06
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