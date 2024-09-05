OVP nedir, ne anlama geliyor? 2024 güncel OVP ne zaman yayımlanacak?

OVP'nin Amaçları ve Kapsamı

Orta Vadeli Program, kamu ve özel sektör için uzun vadeli bir yol haritası sunmayı hedefliyor. Programın amaçları ve kapsamı şu başlıklar altında toplanabilir:

Makroekonomik Politikalara Yönelik Kapsam: OVP, ekonomi yönetiminin ana hatlarını belirlerken, makro politikaların yanı sıra çeşitli sektörlerdeki gelişmelere de ışık tutar.

Öncelikler ve Politika Seti: Üç yıllık dönem boyunca Türkiye'nin ekonomi politikalarının hangi önceliklere odaklanacağı belirlenir. Bu öncelikler, stratejik amaçlar çerçevesinde hem kamu harcamalarını hem de ekonomik düzenlemeleri yönlendirir.

Kamu ve Özel Kesim İçin Öngörülebilirlik: OVP, hem kamu hem de özel sektör için belirsizlikleri azaltarak ekonomik istikrar ve güveni artırır. Bu sayede, yatırımcılar ve ekonomik aktörler gelecekteki ekonomik koşulları daha net bir şekilde öngörebilirler.