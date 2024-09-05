05 Eylül 2024, Perşembe
OVP nedir, ne anlama geliyor? 2024 güncel OVP ne zaman yayımlanacak?
Orta Vadeli Program ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP ile ilgili konuşarak, 5 Eylül Perşembe günü programın güncel haliyle paylaşılacağını açıkladı. Gelen güncelleme tarihiyle birlikte vatandaşlar arama motorlarında "OVP nedir, ne anlama geliyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:48