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Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

Askerlik borçlanması, EYT düzenlemesi ile gündemdeki yerini koruyor. Prim gününü doldurmak için askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar, hesaplama ve ödeme işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. Borçlanmalar haziran ayına kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Peki, askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? En düşük, en yüksek askerlik borçlanması ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 16:14
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Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

"Askerlik borçlanması taksitle ödenmir mi?" sorusu, EYT'de eksik prim tamamlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ocak ayında gerçekleşen asgari ücret zammı sonrası borçlanma miktarı da değişti. Aralık ayına kadar borçlanmalar yeni asgari ücret üzerinden yapılacak. Peki, askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? En düşük, en yüksek askerlik borçlanması ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

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Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

1 AYLIK EN DÜŞÜK BORÇLANMA NE KADAR?

Borçlanmalar aralık sonuna kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Yani borçlanma miktarı en düşük aylık olarak 2023 Aralık sonuna kadar 3.244 TL olarak uygulanacak. Ocak ayında 2024 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak.

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Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

18 AYLIK ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

En düşük 18 aylık askerlik borçlanması 58.393 TL'yi buluyor. Tavandan ödemek isteyenler ise bunun 7,5 katını ödemek durumunda. Buna göre tavandan 18 aylık askerlik borçlanması 379 bin 556 TL olarak hesaplanıyor.

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Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

4A ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

4A askerlik borçlanma başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tamamı ya da belirli bir süresini borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.

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Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI

* Erkek sigortalının askerliğini er veya erbaş olarak yapması gerekmektedir. Yedek subaylar ise hazırlık okulundaki süreyi borçlanabilir.