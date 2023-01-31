Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?

Askerlik borçlanması, EYT düzenlemesi ile gündemdeki yerini koruyor. Prim gününü doldurmak için askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar, hesaplama ve ödeme işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. Borçlanmalar haziran ayına kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Peki, askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? En düşük, en yüksek askerlik borçlanması ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 16:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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