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Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

Çalışanlara her ay ek gelir sağlanacak Başvuru şartı yok! En az 361 TL ödeme 2022'de ceplerde olacak. Çalışanlar her ay maaşlarına Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adı verilen bir katkı alıyor. Miktarı devlet tarafından belirlenen ödemenin her ay verilmesi zorunlu oluyor. Çalışanların bütçesine katkı sağlayan bu ödemenin 2022'de ne kadar olacağı merak ediliyor. Bekar, evli, çocuklu herkesin alabileceği AGİ'de büyük bir artış bekleniyor. Asgari ücrette yüzde 35 civarında bir artış olacağı hesaplanırsa gelecek yıl AGİ'nin en az 361 TL olacağı tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:43
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Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesi sayesinde çalışanların bütçesine ek katkı sağlanacak. Bekar, evli, çocuklu çalışanlar maaşlarına ek olarak her ay AGİ alıyor. Enflasyon verileri ve refah payı düşünülerek yapılacak asgari ücret zammı birçok ücreti de doğrudan etkileyecek. Zamla birlikte AGİ ücretinde de aynı oranda artış yaşanacak. 2022 yılında Asgari Geçim İndirimine yapılacak zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Tahminlere göre, bekarlar için AGİ'nin gelecek yıl 361 TL civarına çıkması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

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Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5'idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

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Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir.

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Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

AGİ miktarının doğru hesaplanabilmesi için çalışanın özlük dosyasında yer alan Aile Durum Bildirim Formu'nu eksiksiz ve doğru olarak doldurması, yanlış beyan içermemesi gerekir.