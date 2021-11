Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!

Çalışanlara her ay ek gelir sağlanacak Başvuru şartı yok! En az 361 TL ödeme 2022'de ceplerde olacak. Çalışanlar her ay maaşlarına Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adı verilen bir katkı alıyor. Miktarı devlet tarafından belirlenen ödemenin her ay verilmesi zorunlu oluyor. Çalışanların bütçesine katkı sağlayan bu ödemenin 2022'de ne kadar olacağı merak ediliyor. Bekar, evli, çocuklu herkesin alabileceği AGİ'de büyük bir artış bekleniyor. Asgari ücrette yüzde 35 civarında bir artış olacağı hesaplanırsa gelecek yıl AGİ'nin en az 361 TL olacağı tahmin ediliyor.