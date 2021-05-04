Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
Araba almak isteyenlere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde olan otomotiv devlerinden kampanya fırsatları için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Araba almak isteyen vatandaşlar 69.000 liraya kadar indirim ve 12 ay vade sıfır faizden yararlanıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar, yüzlerini güldürecek kampanya açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel araba kampanyaları...
Giriş Tarihi: 04.05.2021
20:14
Araba almak isteyen binlerce vatandaş Nisan ayı kampanyalarından yararlandı. Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar kafaları karıştırsa da, sıfır araç üretiminin hızlanması düşüşe neden oldu. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Türkiye'de satış yapan otomobil markalarının açıkladıkları kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel kampanyalı fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
RENAULT Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
BMW Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu. BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.
CITROEN Fransız üretici Citroën, Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor. Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor. Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.
DACIA Nisan ayında Dacia'nın yeni Sandero modelinde sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, günlük 69 TL ödeme ile söz konusu modele sahip olunabiliyor. Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu da, 172 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu ise, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.