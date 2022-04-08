08 Nisan 2022, Cuma
Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! 📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...
25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi ve ev hanımlarının gündeminde yoğun bir yer oluşturuyor. Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor, ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor. Emeklilik herkesin hayali ve bu hayale kavuşabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekiyor. Ev hanımlarına emekli maaşının bağlanabilmesi için 25 yıl evli kalma koşulunun yanı sıra diğer şartların neler olduğu merak ediliyor. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:41
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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...
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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...
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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...
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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...
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- 15
📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...