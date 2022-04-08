08 Nisan 2022, Cuma
📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! Marketlerde rekabet yarışı...
Ekonomi gündemindeki yerini koruyan ayçiçek yağı fiyatları her gün merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor ve bütçeye en uygun fiyatı veren markete giderek satın alım yapmak isteniyor. 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor, farklı gramajlarda ve markalardaki ayçiçek yağları fiyat değişiklikleriyle de ön plana çıkıyor. Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimleri haberimizden inceleyerek tercihinizi yapabilir ve gideceğiniz market şubesini ziyaret edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:37
- 1
- 14
5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...
- 2
- 14
5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...
- 3
- 14
5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...
- 4
- 14
5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...
- 5
- 14
5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...