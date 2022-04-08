📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! Marketlerde rekabet yarışı...

Ayçiçek yağı fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve hangi markette ne kadara satıldığı merak ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar markete gitmeden önce güncel indirimleri ve kampanyaları öğrenmek ve bütçesini buna göre ayarlayarak bir tercih yapmak istiyor. 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor, stok yapmak isteyenler birden fazla alarak rahat etmek istiyor. Marketler zincirlerinde adeta bir rekabet var. Yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağının Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.