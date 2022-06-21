Bu ay emekli olanlar dikkat! Hem aylığı hem ikramiyeyi zamlı alacaklar

Son dakika haberine göre: Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli gibi emeklilik dilekçesi verecekler de temmuz zammını bekliyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor.

Sabah Giriş Tarihi: 21.06.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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