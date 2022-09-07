EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C’li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

Ödeyeceğiniz prim ve yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor.

Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi tayin ediyor. Sistem çok karmaşık gibi görünse de önemli fırsatlar da sunuyor.

Fakat bunlar çok fazla bilinmiyor. İşte hemen hemen herkesi ilgilendiren o detaylar...