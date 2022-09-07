07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

SGK kapsamında çalışma hayatında yer alanlar emeklilik için gerekli şartları araştırıyor. Bilinen emeklilik şartları dışında yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu gibi özel durumu bulunan vatandaşlara erken yaşta emeklilik imkanı sağlanıyor. Emekli olmak isteyenler milyonlarca kişi yaş haddini bekliyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanına sahip? Erken emeklilik için yerine getirilmesi gereken şartlar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022 18:27
  • 1
  • 15
EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C’li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayıyor. Erken emeklilik için çeşitli formüller bulunuyor. Bilindiği üzere, SGK emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı durumlarda 3 şarta gerek kalmıyor ve erken emeklilik şansı kazanılabiliyor. Peki, EYT beklemeden emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için şartlar neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C’li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır.

Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması şart.

  • 3
  • 15
EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C’li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

Ödeyeceğiniz prim ve yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor.

Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi tayin ediyor. Sistem çok karmaşık gibi görünse de önemli fırsatlar da sunuyor.

Fakat bunlar çok fazla bilinmiyor. İşte hemen hemen herkesi ilgilendiren o detaylar...

  • 4
  • 15
EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C’li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

SİGORTALI ANNELER

Sosyal güvenlik sistemi özellikle kadınlara önemli ayrıcalıklar tanıyor. Bunlardan biri de her çocuk için borçlanma hakkı.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

  • 5
  • 15
EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C’li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...

Burada tek şart, çocukların sigortadan (stajyerlik sigortası dahil) sonra doğmuş olması.

Kadın erken emeklilik için bu yıl borçlanma yapacak olursa; bir çocuk için 720 prim günü üzerinden en düşük 49 bin 697 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 99 bin 394 lira ve üç çocuk için 2160 gün üzerinden 149 bin 91 lira ödeyerek borçlanacak.