HaberlerGaleriEYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...
EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...
SGK kapsamında çalışma hayatında yer alanlar emeklilik için gerekli şartları araştırıyor. Bilinen emeklilik şartları dışında yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu gibi özel durumu bulunan vatandaşlara erken yaşta emeklilik imkanı sağlanıyor. Emekli olmak isteyenler milyonlarca kişi yaş haddini bekliyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanına sahip? Erken emeklilik için yerine getirilmesi gereken şartlar neler?