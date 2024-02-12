Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde! İşte yükselişin nedenleri...
Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 ile getiride dünyanın zirvesine çıktı. Artan yabancı girişinin etkisiyle yükselişin devamı ve kısa vadede 10 bin puanın görülmesi bekleniyor. İşte yükselişin nedenleri...
Giriş Tarihi: 12.02.2024
06:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
06:59
Yılın son çeyreğindeki düşüşe rağmen, 2023'ü yüzde 35.6'lık yükselişle 7.470 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, 2024'e de hızlı başladı. Geçen hafta yüzde 4.39'luk yükselişle 9.045 puanla hem kapanış rekoru kıran hem de tarihi zirve yapan Borsa İstanbul, 2024'te dünyanın zirvesine çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Borsalar Birliği'nin verilerine göre BIST- 100 Endeksi son 1 ayda yüzde 16.93'lük yükselişle en fazla değer kazanan endeks oldu. Borsa İstanbul'u yüzde 12.37 ile ABD'de yarı iletken ürünleri üreten 30 şirketin hisselerini içeren PHLX Semicon endeksi izledi. Shanghai B Endeksi yüzde 11.17 ile üçüncü oldu.
1 YILDA İKİYE KATLANDI Borsa İstanbul, yıl başından bu yana da yüzde 21 getiri ile Arjantin Borsası ile birlikte dünyanın zirvesinde yer alıyor. Bu iki ülkeyi yüzde 15.4 ile Mısır, yüzde 11.94 ile Danimarka ve yüzde 10.26 ile Japonya izliyor.
Borsa İstanbul son 1 yıllık performansta ise yüzde 354.6 ile ilk sırada yer alan Arjantin'in ardından, yüzde 100.8 ile ikinci sırada yer alıyor. Borsa İstanbul, yıl içerisindeki en düşük seviyeye göre getiride ise yüzde 22 ile ilk sırada bulunuyor.
Borsa İstanbul, 3 Ekim 2023'te gördüğü 8.513 seviyesinin ardından, 27 Aralık 2023'te 7.260 puana gerilemişti. Bu dönemde yaşanan düşüş yüzde 14.7'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 326.1 milyar dolara (9.6 trilyon TL) inmişti. Endeks o tarihten bu yana yüzde 24.5 yükselirken, şirketlerin piyasa değeri de 9 trilyon 568 milyar liradan, 11.9 trilyon liraya çıktı. Piyasa değeri dolar bazında ise 63.1 milyar dolar artarak 389.2 milyar dolara ulaştı.