Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde! İşte yükselişin nedenleri...

Borsa İstanbul, 3 Ekim 2023'te gördüğü 8.513 seviyesinin ardından, 27 Aralık 2023'te 7.260 puana gerilemişti. Bu dönemde yaşanan düşüş yüzde 14.7'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 326.1 milyar dolara (9.6 trilyon TL) inmişti. Endeks o tarihten bu yana yüzde 24.5 yükselirken, şirketlerin piyasa değeri de 9 trilyon 568 milyar liradan, 11.9 trilyon liraya çıktı. Piyasa değeri dolar bazında ise 63.1 milyar dolar artarak 389.2 milyar dolara ulaştı.