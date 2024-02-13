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%6,7'lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emeklinin maaşı, 2024 yılına yüzde 49.25'lik rekor bir maaş zammıyla güncellendi. Bu önemli düzenleme, ekonomik şartlar altında yaşayan memurların ve emeklilerin yüzünü güldürdü ve aile bütçelerine önemli bir katkı sağladı. Zammın ardından, memurların ve emeklilerin maaşları önemli ölçüde artarken, şimdi tüm gözler Temmuz ayında yapılacak olan ek zam ve ikramiye artışlarına çevrildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:59
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%6,7’lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam ve farklar için ilk veri belli oldu. İlk 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacakken, memurlara yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü kulağı, yaklaşan bayram ikramiyesine çevrilirken, müjdeli bir haber geldi.

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%6,7’lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

TEMMUZ AYINDA YAPILACAK ZAM

Milyonlarca memurun ve emeklinin maaşlarına yıl sonuna kadar bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan bu zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek. İlk 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacakken, memurlara yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 6.70 olarak gerçekleşmesiyle, geriye 5 enflasyon verisi daha bekleniyor.

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%6,7’lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

İKİNCİ ZAM ORANI VE BEKLENTİLER

Temmuz ayındaki ikinci zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak ve aynı ay içinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, ilk 6 aylık TÜFE'ye göre belirlenecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşırsa, memurlara ve memur emeklilerine fark verilecek. Bu fark, yüzde 10'luk Temmuz zammına eklenerek ödenecek.

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%6,7’lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

BAYRAM İKRAMİYESİ VE BEKLENTİLER

Bayram ikramiyesi tutarında artış sinyali verilirken, 4 farklı formül gündeme geldi. Eğer tutar 5 bin lira olursa, emekliler yılda 10 bin lira ikramiye veya 13. maaş almış olacaklar. Hükümet, ikramiye artışı için çalışmalara başlamaya hazır olduğunu belirtti. İlk formüle göre, emeklilerin yüzde 49.25'lik Şubat zammı ikramiyeye de yansıtılabilir ve bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkabilir. İkinci formülde ise 2023'teki yüzde 64.77'lik enflasyonun yansıtılması öngörülüyor. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 liraya yükselecek. Üçüncü formülde ise ikramiyenin yüzde 100 artırılması öneriliyor ve bu durumda emekliler 4'er bin liradan iki bayramda 8 bin lira ek gelir elde edebilecekler.

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%6,7’lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

İLK ORAN SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri:

OCAK MAAŞI: 10.000,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.670,00 TL

OCAK MAAŞI: 10.100,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.776,70 TL

OCAK MAAŞI: 10.200,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.883,40 TL

OCAK MAAŞI: 10.300,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.990,10 TL

OCAK MAAŞI: 10.400,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.096,80 TL

OCAK MAAŞI: 10.500,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.203,50 TL

OCAK MAAŞI: 10.600,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.310,20 TL

OCAK MAAŞI: 10.700,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.416,90 TL

OCAK MAAŞI: 10.800,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.523,60 TL

OCAK MAAŞI: 10.900,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.630,30 TL