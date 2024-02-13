%6,7’lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!

BAYRAM İKRAMİYESİ VE BEKLENTİLER

Bayram ikramiyesi tutarında artış sinyali verilirken, 4 farklı formül gündeme geldi. Eğer tutar 5 bin lira olursa, emekliler yılda 10 bin lira ikramiye veya 13. maaş almış olacaklar. Hükümet, ikramiye artışı için çalışmalara başlamaya hazır olduğunu belirtti. İlk formüle göre, emeklilerin yüzde 49.25'lik Şubat zammı ikramiyeye de yansıtılabilir ve bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkabilir. İkinci formülde ise 2023'teki yüzde 64.77'lik enflasyonun yansıtılması öngörülüyor. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 liraya yükselecek. Üçüncü formülde ise ikramiyenin yüzde 100 artırılması öneriliyor ve bu durumda emekliler 4'er bin liradan iki bayramda 8 bin lira ek gelir elde edebilecekler.