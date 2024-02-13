13 Şubat 2024, Salı
%6,7'lik ilk hesaplama sonrası en düşük maaş... Emekliye Temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi!
Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emeklinin maaşı, 2024 yılına yüzde 49.25'lik rekor bir maaş zammıyla güncellendi. Bu önemli düzenleme, ekonomik şartlar altında yaşayan memurların ve emeklilerin yüzünü güldürdü ve aile bütçelerine önemli bir katkı sağladı. Zammın ardından, memurların ve emeklilerin maaşları önemli ölçüde artarken, şimdi tüm gözler Temmuz ayında yapılacak olan ek zam ve ikramiye artışlarına çevrildi.
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:59
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