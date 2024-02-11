Emeklilere 2’li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gündemini bu yılın bayram ikramiyesi oluşturuyor. Nisan ayında verilmesi planlanan bayram ikramiyelerinin ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi. Şu anda 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, Ocak ayı zam oranı yansıtılırsa 3 bin liraya yükselecek. Ayrıca, geçen yıl verilen 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse, tutar 5 bin liraya çıkacak. Emekliler mevcut durumda 2 bayramda toplam 4 bin lira alırken, bu tutar artış tahminlerine göre 6 bin ile 10 bin lira aralığına çıkacak. İkramiye tutarındaki artışın yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor.