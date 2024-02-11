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Haberler Galeri Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

Bu yıl, emeklilik hakkı talep eden 400 bin EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubunun daha emekliler arasına katılması beklenirken, bayram ikramiyesi almak isteyenler için dilekçe tarihi önemli bir belirleyici olacak. Mart ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, bu yıl çift ikramiye alma hakkına sahip olacaklar.

Giriş Tarihi: 11.02.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 16:08
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Emeklilere 2’li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gündemini bu yılın bayram ikramiyesi oluşturuyor. Nisan ayında verilmesi planlanan bayram ikramiyelerinin ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi. Şu anda 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, Ocak ayı zam oranı yansıtılırsa 3 bin liraya yükselecek. Ayrıca, geçen yıl verilen 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse, tutar 5 bin liraya çıkacak. Emekliler mevcut durumda 2 bayramda toplam 4 bin lira alırken, bu tutar artış tahminlerine göre 6 bin ile 10 bin lira aralığına çıkacak. İkramiye tutarındaki artışın yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere 2’li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

EMEKLİ SAYISI VE BEKLENTİLER

Bu yıl yapılacak ikramiye ödemelerinden 16 milyon emekli, dul ve yetimlerin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de belirli tarih kriterlerine uydukları takdirde yararlanacaklar.

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Emeklilere 2’li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl yaklaşık 2 milyon EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubunun eklenmesiyle emekli sayısının 16 milyona yükseldiğini, 2024 sonunda bu sayının 16 milyon 400 bine ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı. Dolayısıyla, bu yıl yaklaşık 400 bin kişinin daha emekli olması bekleniyor.

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Emeklilere 2’li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

Bu 400 bin kişi, başvuru tarihlerine göre ya bu yıl iki ikramiyeden de yararlanacak, ya tek ikramiye alacak ya da önümüzdeki yıldan itibaren ikramiyeye kavuşacak.

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Emeklilere 2’li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...

İKRAMİYE ALMAK İÇİN TARİH KRİTERLERİ

Yasal düzenlemelere göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekmektedir. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanmaktadır. Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmektedir.