11 Şubat 2024, Pazar
Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
Bu yıl, emeklilik hakkı talep eden 400 bin EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubunun daha emekliler arasına katılması beklenirken, bayram ikramiyesi almak isteyenler için dilekçe tarihi önemli bir belirleyici olacak. Mart ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, bu yıl çift ikramiye alma hakkına sahip olacaklar.
Giriş Tarihi: 11.02.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 16:08
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