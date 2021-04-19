HaberlerGaleriBankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
Emekli olan vatandaşlar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin başka bir bankadan veya PTT üzerinden maaşlarını alabiliyor. Bankalar ise 01 Mart 2017 tarihinden itibaren emeklilere banka promosyonu ödemeye başladı. Maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü veren emekliler promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Peki, 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Denizbank emekli promosyonu kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:08Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:08