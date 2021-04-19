Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

YAPI KREDİ'DEN 1.750 TL PROMOSYON

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.