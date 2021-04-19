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Haberler Galeri Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Emekli olan vatandaşlar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin başka bir bankadan veya PTT üzerinden maaşlarını alabiliyor. Bankalar ise 01 Mart 2017 tarihinden itibaren emeklilere banka promosyonu ödemeye başladı. Maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü veren emekliler promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Peki, 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Denizbank emekli promosyonu kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:08
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Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Emekli banka promosyonu ne kadar? Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar emeklileri müşterisi yapabilmek için adeta yarışa girdi. 2017 yılında başlayan promosyon kampanyasında ilk 3 yıllık sürecin tamamlanmasının ardından emekliler ikinci promosyon ödemelerine kavuştu. Yeni emekli olanlar da promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 3 yıl taahhüt süresi dolan emekliler ikinci promosyon ödemesine hazırlanırken, bankalar ise promosyon miktarlarını güncelledi. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

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Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

YAPI KREDİ'DEN 1.750 TL PROMOSYON

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

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Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay 'hoş geldin faizi' avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.

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Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline Acil Sağlık Hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de bir yıl boyunca Yapı Kredili emeklilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Bununla birlikte Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler sunuluyor.