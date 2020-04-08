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Haberler Galeri Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren destek paketleri açıklandı. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda kredi borcu olan vatandaşlar için destek paketlerini duyurdu. 3 ay kredi erteleme fırsatı sunan bankaların listesini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 15:13
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Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın 3 ay kredi erteleme imkanı sunmasının ardından özel bankalar da kredi erteleme başvurularını almaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında borcu olan vatandaşlara müjdeler duyurulmuştu. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? İşte 3 ay kredi borcu erteleyen bankaların listesi...

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Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

KREDİ BORCU ERTELEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte kredi borcu erteleme yapan bankalar ve sunduğu fırsatlar:

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Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

DENİZBANK

DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

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Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

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Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

ODEABANK

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı: