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Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
Borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren destek paketleri açıklandı. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda kredi borcu olan vatandaşlar için destek paketlerini duyurdu. 3 ay kredi erteleme fırsatı sunan bankaların listesini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi...
Giriş Tarihi: 08.04.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 15:13
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