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Haberler Galeri 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

6 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından 10 bin liraya kadar destek kredisi veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından bireysel müşterilere düşük faizli her ay aynı taksitle kredi desteği başvuruları devam ediyor. Destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 14:42
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6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından düşük faizli 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL destek kredisi veriliyor. Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. Destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini araştırıyor. 3 kamu bankasından destek kredisi ile ilgili açıklama geldi. Peki, 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

HALKBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.