6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?

6 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından 10 bin liraya kadar destek kredisi veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından bireysel müşterilere düşük faizli her ay aynı taksitle kredi desteği başvuruları devam ediyor. Destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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