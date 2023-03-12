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Haberler Galeri Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar dahil birçok madde yer alıyor. Peki hangi borçlar silinecek?

Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:01
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Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Bakanlık öncülüğünde çalışması yapılan kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

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Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete’de yayımlandı

TARiHi BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete’de yayımlandı

İŞTE 13 MADDE DE TÜM DETAYLAR

31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek
Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.
Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

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Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete’de yayımlandı

Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.
Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

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Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete’de yayımlandı

Geri alınan 10 bine yakin ehliyetin iadesi sağlanacak.
Deprem bölgelerinde Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.