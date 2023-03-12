Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete’de yayımlandı

TARiHi BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.