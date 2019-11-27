Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?
Altın fiyatları 27 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Altın Ons fiyatı 0,15 değer kaybederek 1459 dolar seviyesinde kalırken, spot altın gram fiyatı ise 0,13 oranında değer kaybederek 270 TL'ye çekildi. Altın fiyatları dün akşam saatlerine doğru yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı 269 TL bandına çıkarken, çeyrek altın 441 TL seviyelerine yükselmişti. Altın fiyatları üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu ve olumsuz etkileri görülüyor. Görüşmelerde aşama katedilmesi altını düşürürken, yaşanan olumsuz hava altın fiyatlarına pozitif yansıyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:20Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:29