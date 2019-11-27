ABD Başkanı Donald Trump, dün yurt dışı basına verdiği röportajında, ABD ve Çin üst düzey temsilcilerinin telefon görüşmelerinin ardından birinci aşama ticaret anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Dün Trump'tan gelen açıklamalar sonrasında ABD borsaları rekor tazelerken, VIX endeksindeki değer kaybının sürdüğü görüldü. Ons altın fiyatları ise azalan güvenli liman talebi ile 1450,24 seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1458 seviyesinden işlem görüyor. Ons altında Eylül ayının başından bu yana bir düşüş eğiliminin hâkim olduğu görülüyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar? İşte detaylar...