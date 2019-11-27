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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları 27 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Altın Ons fiyatı 0,15 değer kaybederek 1459 dolar seviyesinde kalırken, spot altın gram fiyatı ise 0,13 oranında değer kaybederek 270 TL'ye çekildi. Altın fiyatları dün akşam saatlerine doğru yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı 269 TL bandına çıkarken, çeyrek altın 441 TL seviyelerine yükselmişti. Altın fiyatları üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu ve olumsuz etkileri görülüyor. Görüşmelerde aşama katedilmesi altını düşürürken, yaşanan olumsuz hava altın fiyatlarına pozitif yansıyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:29
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump, dün yurt dışı basına verdiği röportajında, ABD ve Çin üst düzey temsilcilerinin telefon görüşmelerinin ardından birinci aşama ticaret anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Dün Trump'tan gelen açıklamalar sonrasında ABD borsaları rekor tazelerken, VIX endeksindeki değer kaybının sürdüğü görüldü. Ons altın fiyatları ise azalan güvenli liman talebi ile 1450,24 seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1458 seviyesinden işlem görüyor. Ons altında Eylül ayının başından bu yana bir düşüş eğiliminin hâkim olduğu görülüyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Küresel piyasalarda varlığını korumakta olan riskler, küresel büyümeye yönelik endişeler ve merkez bankalarının gevşe politikaları, piyasalardaki güvenli liman talebinin orta vadede sürebileceğinin sinyalini veriyor. 13-19 Kasım haftasına ilişkin CFTC COT raporlarına göre altın kontratlarında yatırımcılar %86 oranında uzun pozisyon taşıyor. Dolayısı ile ons altındaki geri çekilmelerin orta – uzun vadeli alım fırsatı vermesi beklenebilir. Kısa vadeli görünümde ise 1430 seviyesinin önemli bir destek olarak ön plan acıktığını görüyoruz. Dolayısı ile altın fiyatlarının bu seviye altına inmekte zorlanabileceği belirtiliyor.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?

Teknik göstergelerin ve formasyonları verdikleri sinyaller çerçevesinde, ons altın fiyatlarının kısa vadede 1450 – 1467 seviyeleri arasında hareket etmesi bekleniyor. Bugün ABD'deki yoğun bir veri akışı piyasalarda etkili olacak. Gün içerisinde ABD'den gelecek olan Ekim ayı Dayanıklı Mal Siparişleri, 3Ç19 GSYİH büyüme verileri, Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, Tüketici Harcamaları ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek PCE — Fed'in temel enflasyon göstergesi) verileri yakından takip edilecek.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?

1455 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, "Ons altın 1455$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanacak anlaşmanın ABD'nin çıkarlarını en iyi şekilde koruduğundan emin olmak için beklettiğini söyleyerek anlaşmanın eşiğinde olunduğunu bildirdi. ABD ile Çin arasındaki görüşmeler oldukça önemli. Yavaş yavaş sona yaklaşıyor olmaları, güvenli limanlara olan talebin zayıflamasına neden oluyor. Bu tablo karşısında altın kazançlarını yukarı taşıyamıyor. Bugün ABD'de takvim yoğun, GSYIH rakamları açıklanacak. Altın açısından hareketli olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 27 Kasım ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 KASIM

GRAM ALTIN FİYATI
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