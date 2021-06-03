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Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...
Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı. Birçok ilde başladı. Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere sağlanan kreş yardımı 2021 yılı fiyatı açıklandı. Çalışmak zorunda olan pek çok anne, kreş yardımından yararlanabilmek için başvuruda bulunuyor. Bu yardım ile çocuğunu kreşe gönderen anneler, maddi anlamda daha az zorlanıyor. İşte, kreş yardımı başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 22:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 22:24
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