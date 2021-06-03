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Haberler Galeri Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı. Birçok ilde başladı. Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere sağlanan kreş yardımı 2021 yılı fiyatı açıklandı. Çalışmak zorunda olan pek çok anne, kreş yardımından yararlanabilmek için başvuruda bulunuyor. Bu yardım ile çocuğunu kreşe gönderen anneler, maddi anlamda daha az zorlanıyor. İşte, kreş yardımı başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 22:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 22:24
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Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Hem çocuk sahibi olup hem de çalışma yaşamına devam eden kadınların en büyük problemlerinden biri onlar çalışırken çocuklarının nerede kalacağıdır. Çocuklarını kreşe vermek isteyen pek çok anne ödeme güçlüğünden dolayı Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kreş yardımına başvuruda bulunuyor. 2021 yılı kreş yardım parasının ne kadar olacağı bakanlık tarafından açıklandı. İşte, kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Kreş yardımı başvurusu nereden nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

KREŞ YARDIM PARASI 2021 YILINDA NE KADAR?

Çalışan kadınları iş hayatında tutmayı hedefleyen kreş yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi güçlük çeken ailelere verilmektedir.

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Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

Geçen yıla göre kreş parası yüzde 400 zam yapılarak 1471 TL'ye çıkarıldı. Sigortalı olarak çalışan her kadınlar belirlenen şartları sağladığı takdirde kreş yardımı alabilir. Bu destek İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde başlatılmıştır.

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Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sigortalı ve tam zamanlı olarak çalışan anneler, kreş yardımı başvurusunda bulunabilir. Başvurusu kabul edilenlere ise para hesaplarına yatmıyor, çocukların gitmiş olduğu kreşlere gönderiliyor. Kreş yardımı başvurusunun nasıl yapıldığını sizler için madde madde anlattık.

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Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

-Anneler çalıştıkları süreye bağlı olarak aynı sürede çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine vermeleri gerekmekte ve çocuklar buraya düzenli olarak gitmelidir. Haber verilmeksizin yapılan denetimlerde çocukların kreşe gitmediği tespit edilirse yardım kesilmektedir. Bu nedenle çocuklar hasta olması veya başka sebplerle kreşe devam edememesi durumunda ailelerin Proje Ofisleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir.