Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...

Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Hem çocuk sahibi olup hem de çalışma yaşamına devam eden kadınların en büyük problemlerinden biri onlar çalışırken çocuklarının nerede kalacağıdır. Çocuklarını kreşe vermek isteyen pek çok anne ödeme güçlüğünden dolayı Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kreş yardımına başvuruda bulunuyor. 2021 yılı kreş yardım parasının ne kadar olacağı bakanlık tarafından açıklandı. İşte, kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Kreş yardımı başvurusu nereden nasıl yapılır?