2022 kentsel dönüşüm kredisi hesaplama tablosu | Hükümetten vatandaşa büyük destek! 2 katına çıkarıldı

TOPLAM 2 MİLYON TL KREDİNİN MÜRACAAT SÜRESİ DE 2 YILA ÇIKTI

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 1 milyon TL'den 2 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlık, krediye yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl oluyor. Ayrıca kredinin 2 yıl anapara ödemesiz dönemi de bulunuyor.