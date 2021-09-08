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Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

Gündemde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül yayınlanınca hemen incelenmeye başlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül'de Dijitsu televizyon fırsatı ön plana çıkanlar arasında yer aldı. Her Salı ve Cuma günleri farklı kategoride binlerce ürünü uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan BİM'de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler sizleri bekliyor. Haberimizin içeriğinden güncel kataloğu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:46
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BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül yine dopdolu, stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak isteyenler Cuma günü sabah saatlerinde mağazanın yolunu tutacak. Öncesinde alacaklarını belirlemek isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi kategoriden ürünlerin ne kadar fiyatla satışa sunulacağını merak ederek araştırmaya başladı. BİM'de mutfakta yardımcınız olacak ürünler uygun fiyatlarla…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon

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BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

Kütahya Porselen
48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı

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BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

Chef's
Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler

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BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

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