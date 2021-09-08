08 Eylül 2021, Çarşamba
BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…
Gündemde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül yayınlanınca hemen incelenmeye başlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül'de Dijitsu televizyon fırsatı ön plana çıkanlar arasında yer aldı. Her Salı ve Cuma günleri farklı kategoride binlerce ürünü uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan BİM'de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler sizleri bekliyor. Haberimizin içeriğinden güncel kataloğu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:46
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