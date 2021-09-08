BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül’de televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma mutfakta yardımcınız olacak indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül yine dopdolu, stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak isteyenler Cuma günü sabah saatlerinde mağazanın yolunu tutacak. Öncesinde alacaklarını belirlemek isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi kategoriden ürünlerin ne kadar fiyatla satışa sunulacağını merak ederek araştırmaya başladı. BİM'de mutfakta yardımcınız olacak ürünler uygun fiyatlarla…