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30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

Devlet dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için projelerine hız verdi. Bu kapsamda TOKİ ile mutabakata varıldı. TOKİ'nin her yıl en az 100 bin konut yapması ve 240 aya varan vadelerle 0,49 faiz oranı ile vatandaşa sunması istendi. TOKİ bu kapsamda 15 Aralık itibarıyla başvuruları almaya başladı. Başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Çığ gibi artan müracaatlar 1 milyonu geçti. Ancak kampanyalar bununla da sınırlı değil. Devlet TOKİ dışında ev almak isteyenlere de elini uzattı. Ev alacak olanlara 30 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak. Geçen yıl 25 bin TL olan destek bu yıl 5.333 TL artışla 30 bin 333 TL oldu. Desteği almak isteyenler şartları ve başvuru detaylarını araştırıyor. A Haber ekibi olarak sizlere tüm detayları derledik. İşte konut desteği ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 12:02
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30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

Devletten ev alacaklara büyük müjde! Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Konut hesabı uygulaması büyük ilgi görüyor. Peki, ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

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30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

EV ALANA 30 BİN TL DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.

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30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

Buna göre; hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82, üst sınır 4 bin 758 liraya çıkacak. Hesaba açılışta bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 liraya yükselecek. Devlet katkısı tavanı ise 24 bin 746 liradan 30 bin 333 liraya çıkacak. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

KONUT HESABI NEDİR?

Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.