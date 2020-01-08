30 bin TL devlet desteği veriliyor! İşte ev alana hibe desteği şartları

Devlet dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için projelerine hız verdi. Bu kapsamda TOKİ ile mutabakata varıldı. TOKİ'nin her yıl en az 100 bin konut yapması ve 240 aya varan vadelerle 0,49 faiz oranı ile vatandaşa sunması istendi. TOKİ bu kapsamda 15 Aralık itibarıyla başvuruları almaya başladı. Başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Çığ gibi artan müracaatlar 1 milyonu geçti. Ancak kampanyalar bununla da sınırlı değil. Devlet TOKİ dışında ev almak isteyenlere de elini uzattı. Ev alacak olanlara 30 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak. Geçen yıl 25 bin TL olan destek bu yıl 5.333 TL artışla 30 bin 333 TL oldu. Desteği almak isteyenler şartları ve başvuru detaylarını araştırıyor. A Haber ekibi olarak sizlere tüm detayları derledik. İşte konut desteği ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 12:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





